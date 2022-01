La definizione e la soluzione di: Farfalla... in embrione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LARVA

Significato/Curiosità : Farfalla... in embrione

Larva che ha assunto il significato zoologico solo nel 1735 con Linneo) è un embrione animale che conduce vita libera e che diventerà adulto attraverso una o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

