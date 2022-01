La definizione e la soluzione di: Espongono i fatti in cifre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : STATISTICHE

Significato/Curiosità : Espongono i fatti in cifre

SkyTeam (sezione fatti e cifre) (fallita) esce da SkyTeam. 2021 29 ottobre: Ita Airways entra in SkyTeam. fatti e cifre essenziali (gennaio 2019) Destinazioni: 1 150 Paesi: 175 Partenze ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con espongono; fatti; cifre; Alcuni lo espongono anche se è... modesto; Alcuni lo espongono ... anche se modesto; Si espongono all’asta; Si espongono in vetrina; Sequenze di fatti storici memorabili; Oggetti fatti con una lega di rame e zinco; Serie gloriosa di fatti eroici; Contenti, soddisfatti ; Duecento scritto in cifre romane; Quattro in cifre romane; Un giorno in cifre | Venerdì 26 novembre 2021; Un giorno in cifre ; Cerca nelle Definizioni