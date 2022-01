La definizione e la soluzione di: Un dittero minutissimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosità : Un dittero minutissimo

Meiotterismo (sezione Ditteri) (stenotterismo); in Melophagus l'ala è ridotta ad un minutissimo rilievo. Mirmecofili e Termitofili (in genere ditteri ipogei): in alcuni Foridi e Termitoxenidi ...