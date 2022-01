La definizione e la soluzione di: Dispense che si concedono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Dispense che si concedono

La moglie del prete In un primo momento, sembra che per Mario ci sia la possibilità di una dispensa dal Vaticano, ma poi non gliela concedono perché la Chiesa è in crisi ...