La definizione e la soluzione di: Disinfettante da piscine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CLORO

Significato/Curiosità : Disinfettante da piscine

Acido tricloroisocianurico (categoria P274 letta da Wikidata) principalmente come agente clorante per l'acqua delle piscine, ma anche come candeggiante e Disinfettante. Questa polvere bianca cristallina, che ha un forte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con disinfettante; piscine; Un gas disinfettante ; Il disinfettante usato in piscina; disinfettante dall’odore penetrante; Il disinfettante nelle piscine; Un centro termale turco con delle piscine naturali; Nelle piscine pubbliche va indossata in testa; Una calzatura per piscine ; Compie i salvataggi nelle piscine ; Cerca nelle Definizioni