La definizione e la soluzione di: Deviazione laterale della colonna vertebrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCOLIOSI

Significato/Curiosità : Deviazione laterale della colonna vertebrale

Malattia del Filum tonsille cerebellari nel foro occipitale, la Deviazione laterale o antero-posteriore della colonna vertebrale, la formazione di cavità cistiche o siringomieliche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con deviazione; laterale; della; colonna; vertebrale; Una deviazione rispetto alla regola; deviazione dalla regola; La parte laterale dell auto, facile da graffiare; Un parte laterale del viso; Bordo laterale di un tessuto, che non si sfilaccia; Come il movimento laterale del polso; Spazio della chiesa fra le navate e l abside; Un lato della montagna; Iniziali della Vitti; Rigonfiamento della colonna; Rigonfiamento della colonna ; Una colonna dell estratto conto; Una colonna dei libri contabili; Le ossa in colonna ; Riempie la colonna vertebrale ; Colonna vertebrale ; Relativo ad un cuscinetto intravertebrale ; Quella vertebrale è detta anche rachide;