La definizione e la soluzione di: Così è la giornata grigia in cui fiocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEVOSA

Significato/Curiosità : Cosi e la giornata grigia in cui fiocca

Altre definizioni con così; giornata; grigia; fiocca; così ha inizio Wikipedia; così tutte, Mozart; Davide, che ha scritto così in terra; così ad alcuni piace il caffè; A metà giornata ; Si dice di giornata in cui tutto va a rovescio; Ultime in giornata ; Sostituisce le campane nella giornata di Venerdì Santo; Stende la sua cappa grigia su molte città avvelenando l atmosfera; Altro nome della pernice grigia ; Bigi, grigia stri; Alti alberi dalla corteccia spesso grigia ; Cosi fiocca la neve; Cerca nelle Definizioni