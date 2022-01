La definizione e la soluzione di: È contrario per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BASTIAN

Significato/Curiosità : e contrario per antonomasia

Bastian contrario battaglia. A Torino il Bastian contrario (in piemontese Bastian Contrari [pronuncia: bastiàn cuntràri]) per antonomasia è considerato il Conte di San Sebastiano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

