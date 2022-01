La definizione e la soluzione di: Contorno di pagina stampata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARGINE

Significato/Curiosità : Contorno di pagina stampata

Occhiello (libri) deriva dalla pratica di alcuni tipografi del XV secolo di racchiudere il titolo abbreviato, stampato in prima pagina, entro un Contorno ovale, che ricordava ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Un fresco contorno ; Un contorno per il cotechino; Si mangia come contorno ; Un comunissimo contorno per la carne; C è di tolleranza o di pagina ; Apre la prima pagina del quotidiano; Le nostre Domande di pagina 39; Articolo di terza pagina ; Una rivendita di carta stampata ; Vi si vende carta stampata ; Periodici di carta stampata perlopiù quotidiani; stampata come una moneta;