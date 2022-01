La definizione e la soluzione di: Conteneva Tutti i mitici mali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : VASO DI PANDORA

Epimeteo (mitologia) mito sarebbe stato proprio Epimeteo ad aprire il celebre vaso che Conteneva Tutti i mali, anche se, secondo Esiodo, sarebbe stata la stessa Pandora. Carl ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Quello di Pandora conteneva tutti i mali; conteneva il fuoco sacro; conteneva no le frecce degli arcieri; Si conoscono tutti ; Nato a Tonsberg il 30 novembre 1990, il personaggio è considerato, nonostante la sua giovane età, uno dei migliori scacchisti di tutti i tempi; Sono quasi tutti musulmani; Opprime tutti facendola da padrone; I mitici animali che sputavano fuoco; Stella visibile: Alfa __ motociclisti... mitici ; mitici putti alati; Tre mitici fratelli; Ente protezione animali ; Metodo di cura che prevede sostanze in dosi infinitesimali ; Regione della Somali a; Il cuore degli smali ziati;