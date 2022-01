La definizione e la soluzione di: Le consonanti in Lazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LZ

Significato/Curiosità : Le consonanti in Lazio

Lazio dall'affricazione della s davanti a consonante nasale (insomma [in.'?õm.ma]), e dal raddoppiamento della b e della g (abile ['ab.bi.le], regina [re?.'?i?.na]). Diffusissima ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

