La definizione e la soluzione di: È colato per l ingenuo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosità : e colato per l ingenuo

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Glossario delle frasi fatte (L)) dire è stato rappresentato nei Proverbi fiamminghi, un dipinto a olio su tavola di Pieter Bruegel il Vecchio, datato 1559. Oro colato L'espressione "è oro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con colato; ingenuo; La pralina Ferrero ricoperta di cioccolato e nocciole; Un cioccolato dolce; Antenato... del calcolato re; Il cioccolato alla nocciola tipico torinese; Per l ingenuo è... colato; Estremamente ingenuo ; E’ colato per l’ingenuo ; ingenuo raggirabile perché privo di diffidenza; Cerca nelle Definizioni