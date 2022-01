La definizione e la soluzione di: Classico ballo argentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TANGO

Significato/Curiosità : Classico ballo argentino

Tango (reindirizzamento da Tango argentino) un genere musicale e un ballo. È per lo più in tempo binario, originario della regione del Río de la Plata. Nato in Argentina come espressione popolare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con classico; ballo; argentino; Hanno un metro classico ; Il biennio che precede il liceo classico ; Al liceo classico si traduce quella in greco; classico dolce natalizio; ballo con un sinonimo; Un ballo come la salsa; Una sala da ballo come il Piper di Roma; Era un vivace ballo ; Famoso dittatore argentino ; Fu un presidente argentino ; Il Mauro centravanti argentino ; Il disegnatore argentino di Mafalda; Cerca nelle Definizioni