La città in cui oziò Annibale

Soluzione 5 lettere : CAPUA

Significato/Curiosità : La citta in cui ozio Annibale

Assedio di Capua (211 a.C.) (sezione Anno 216 a.C.: Annibale in Campania dopo la disfatta romana di Canne) però evitare la caduta della città, posta nuovamente sotto assedio l'anno seguente. Dopo la schiacciante vittoria a Canne (216 a.C.), Annibale raggiunse

