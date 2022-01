La definizione e la soluzione di: La città con Piazza del Campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIENA

Significato/Curiosità : La citta con Piazza del Campo

Piazza del Campo 33145 Piazza del Campo (o più semplicemente il Campo) è la Piazza principale della città di Siena. Unica per la sua particolare e originalissima forma a conchiglia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

