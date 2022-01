La definizione e la soluzione di: Si chiudono per dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OCCHI

Significato/Curiosità : Si chiudono per dormire

Occlusiva glottidale sorda glotte). Un colpo di glottide è realizzato quando le corde vocali si chiudono per fermare il flusso dell'aria e successivamente vengono riaperte di colpo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con chiudono; dormire; Racchiudono il polline; chiudono ... l Odissea; chiudono le bottiglie; Racchiudono il polline dei fiori; Un decotto prima di dormire ; Il mese del dolce dormire , secondo il detto; Il “wagon”... per dormire ; Per dormire in tenda; Cerca nelle Definizioni