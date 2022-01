La definizione e la soluzione di: Causano pensieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOIE

Significato/Curiosità : Causano pensieri

Michael Jackson inoltre di lupus eritematoso sistemico o forse discoide. Queste patologie Causano elevata fotosensibilità ai raggi solari (per proteggersi dai raggi solari ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con causano; pensieri; Le causano forti piogge; Lo causano delle salmonelle; Le causano le alluvioni; Dediti al piacere o che causano diletto; Il metodo usato da Socrate per indurre gli interlocutori a rivelare i loro pensieri ; Perso nei propri pensieri ; Che impensieri sce... come le Muse di un quadro di De Chirico; pensieri che non danno pace; Cerca nelle Definizioni