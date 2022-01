La definizione e la soluzione di: Cambiano pera in pietra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IT

Significato/Curiosità : Cambiano pera in pietra

Mattie molto antico ed attestato per la prima volta in un testamento dell'agosto 1250. pera Crevolà: tavola di pietra collocata a fianco di un sentiero completamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

