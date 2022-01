La definizione e la soluzione di: Cambia nelle declinazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DESINENZA

Significato/Curiosità : Cambia nelle declinazioni

Prima declinazione del greco antico lunga o breve. Per quanto riguarda la declinazione plurale dei sostantivi femminili: Il nominativo greco Cambia rispetto alle terminazioni originarie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

