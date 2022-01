La definizione e la soluzione di: Cacciano con l arpione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALENIERI

Significato/Curiosità : Cacciano con l arpione

Ol Molo La pesca con l'arpione è la loro principale attività: pescano il persico del Nilo che chiamano selapia e può raggiungere i 90kg. Cacciano e mangiano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

