La definizione e la soluzione di: Un breve filmato di presentazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PROMO

Significato/Curiosità : Un breve filmato di presentazione

Trailer (categoria Generi di pubblicità) italiano promo, prossimamente o lancio, è un breve filmato promozionale di un film, videogioco o libro di prossima uscita. In passato chiamato provino ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

