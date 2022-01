La definizione e la soluzione di: Berretto papale rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMAURO

Significato/Curiosità : Berretto papale rosso

Berretta fiocco rosso: Protonotari apostolici di numero, chierici della camera Apostolica, Prelati superiori della Curia romana, canonici delle basiliche papali. Nera ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

