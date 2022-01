La definizione e la soluzione di: Alcune stilografiche lo hanno d oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosità : Alcune stilografiche lo hanno d oro

Iridio campione del metro standard conservato a Parigi Nei pennini in oro delle penne stilografiche la punta è in iridio per prolungare la durata del pennino In ...