La definizione e la soluzione di: S affollano d estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LIDI

Significato/Curiosità : S affollano d estate

Batumi turistica quando in primavera ed in estate numerosi villeggianti, provenienti soprattutto da Russia e Turchia, affollano le sue rinomate spiagge sassose, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

