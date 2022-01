La definizione e la soluzione di: Visualizza la situazione atmosferica indicando le alte e le basse pressioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : CARTA BAROMETRICA

