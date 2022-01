La definizione e la soluzione di: Una famosa Casa di macchine da cucire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SINGER

Significato/Curiosità : Una famosa Casa di macchine da cucire

Singer (azienda) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Singer Corporation è una delle più famose aziende produttrici di macchine per cucire. Fondata come IM Singer & Co. nel 1851 da Isaac Merrit Singer ed ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con famosa; casa; macchine; cucire; Una famosa è Il Cid di Corneille; famosa squadra madrilena; L hanno resa famosa due mirabili bronzi; È famosa la sua torre; Una casa di moda: __ Piana; Sono sempre in casa ; Il ritorno a casa ; La fa il cane alla casa ; Complessi d impianti o macchine ; Vi sostano le macchine agricole; Una macchine tta d azzardo; Azionano le macchine ; cucire una piega di tessuto come rifinitura; Filo per cucire libri; Servono per cucire ; Serve per cucire il cuoio; Cerca nelle Definizioni