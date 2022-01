La definizione e la soluzione di: Trattorie con alloggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LOCANDE

Significato/Curiosità : Trattorie con alloggio

Taverna (pubblico esercizio) (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) possibilità di alloggio. La caratteristica peculiare della taverna è l'arredamento di tipo rustico, quindi semplice e realizzato con materiali non molto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con trattorie; alloggio; Modeste trattorie con alloggio; trattorie in cui si va più per bere che per mangiare; Gestiscono trattorie ; alloggio per auto; Fa binomio con... l’alloggio ; Modeste trattorie con alloggio ; Una sigla... del comparto vitto e alloggio ; Cerca nelle Definizioni