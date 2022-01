La definizione e la soluzione di: Un tipo di motociclo per gare fuoristrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRIAL

Significato/Curiosità : Un tipo di motociclo per gare fuoristrada

Pit bike piccola moto da strada/fuoristrada, originariamente utilizzata per la guida nei box o nella zona di sosta (paddock) di una gara di motocross. Fin dagli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con tipo; motociclo; gare; fuoristrada; Un tipo di nuoto; __ muscolare: un tipo di iniezione; Rendono triplo il tipo ; Un tipo di pane; Cancellare, abrogare ; Relegare all inferno; Salata per chi deve pagare ; gare ggiano con il navigatore; Un fuoristrada assai confortevole; Vettura fuoristrada ; Veicoli militari e da fuoristrada a trazione mista; Il “pick” tra i fuoristrada ; Cerca nelle Definizioni