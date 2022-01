La definizione e la soluzione di: Il Thorpe ex campione del nuoto australiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IAN

Significato/Curiosità : Il Thorpe ex campione del nuoto australiano

Michael Phelps (categoria Nati il 30 giugno) d'oro, 7 delle quali nell'edizione di Melbourne 2007, sorpassando l'australiano Ian Thorpe che ne aveva vinte 11, di cui 6 d'oro a Fukuoka 2001. Contando ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con thorpe; campione; nuoto; australiano; Lo è stato Ian thorpe ; Il thorpe ex-campione del nuoto australiano; Agostino, velista italiano campione olimpico nel 1952; Fabio, ex-calciatore italiano, campione del mondo 2006; La Cagnotto campione ssa di tuffi; __ Maze, campione ssa di sci; Un tipo di nuoto ; Simona, asso del nuoto ; Stile di nuoto ; Luca asso del nuoto ; L “orsetto australiano ”; In un film australiano è la regina del deserto; Struzzo australiano | Venerdì 26 novembre 2021; Grande uccello australiano simile allo struzzo; Cerca nelle Definizioni