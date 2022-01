La definizione e la soluzione di: Lo studio della contabilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RAGIONERIA

Significato/Curiosità : Lo studio della contabilita

Contabilità pubblica Per contabilità pubblica si intende lo studio della disciplina della contabilità di Stato. Può essere suddivisa in cinque grandi aree: la gestione finanziaria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con studio; della; contabilità; Lo studio delle usanze popolari; Tende a riportare allo studio molti giovani; studio si della civiltà greca; Uno studio so di insetti; Gli estremi della password; Uccideva in nome della legge; Palo __, importante città della Silicon Valley; Fu il principale promotore della Rivoluzione d ottobre; Sa di contabilità abbrev; Libri di contabilità ; È esperto in contabilità abbr; Quello legale si occupa di bilanci e contabilità ; Cerca nelle Definizioni