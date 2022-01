La definizione e la soluzione di: Lo sono i terremoti e gli incendi non dolosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CALAMITÀ NATURALI

Significato/Curiosità : Lo sono i terremoti e gli incendi non dolosi

Grande terremoto del Kanto del 1923 disastro, commettendo furti e appiccando incendi dolosi. Alcuni giornali riportarono che i coreani stavano avvelenando i pozzi. Si scatenò così una caccia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con sono; terremoti; incendi; dolosi; sono dieci in un ettolitro; Le Orobie sono in Lombardia; sono pieni di pretese; sono numerosi nel palàmito; Consente di valutare l intensità dei terremoti ; Carta geografica che diversifica la possibilità di terremoti nel territorio; Scala che valuta i terremoti oltre alla Richter; ldeò una scala per valutare i terremoti ; Un incendi o indomabile; L imperatore che fece incendi are Roma; Principio d incendi o; Riuscì a sfuggire all incendi o di Troia; Come crimini... non dolosi !; Cerca nelle Definizioni