La definizione e la soluzione di: Un soldato di terza linea nella legione romana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIARIO

Significato/Curiosità : Un soldato di terza linea nella legione romana

Triarii (categoria Unità militari romane) terza ed ultima linea della fanteria dell'esercito della Roma repubblicana. Erano i veterani che formavano l'ultima linea di battaglia nelle legioni manipolari ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con soldato; terza; linea; nella; legione; romana; Non voleva fare il soldato ; Era un soldato coloniale; Un astuccio del soldato ; Un soldato di cavalleria; Il titolo della terza sinfonia di Beethoven; La terza città dell Austria dopo Vienna e Graz; Dipinse Sant Anna Metterza con Masolino; Prima e terza in testa; Un pezzo di linea curva; Calciatori di prima linea ; La linea di un prodotto; Tracciare una linea su un numero; I colore dello zero nella roulette; Nuota nella chiara; Cittadina della Sicilia nella Riviera dei Ciclopi; nella direzione giusta; In dieci formavano una legione romana; Nella legione romana era formata da tre manipoli; Unità della legione romana fascio di grano; Armata francese composta da forestieri legione __; La patrizia romana che fece uccidere il padre Francesco; Famosa Villa romana ; Un Muzio protagonista di una nota leggenda romana ; La polpetta di riso fritta della cucina romana ;