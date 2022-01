La definizione e la soluzione di: Un sistema di misura, ormai non più usato, noto ai fotografi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DIN

Significato/Curiosità : Un sistema di misura, ormai non piu usato, noto ai fotografi

Altre definizioni con sistema; misura; ormai; usato; noto; fotografi; sistema di trasporto su rotaie; Il sistema operativo degli iPhone; I piccoli pianeti del sistema solare; Incide sul sistema nervoso; Unità di misura dell ottico; misura le variazioni di densità dell atmosfera; Lo si misura insieme all audience; Di smisura te dimensioni; ormai andatasene; ormai all inizio; ormai esclusi dalla gara; Boxeur ormai ritiratosi; Quello di potassio è usato in fotografia; Piccolo bastoncino usato per scrivere; Il metodo usato da Socrate per indurre gli interlocutori a rivelare i loro pensieri; Pianta dalla quale si estrae un succo usato come amaro, eupeptico e purgante; noto Ringo della musica; Alessandro, noto attore; Le... località francese con un noto circuito motoristico; __ Weiwei, noto artista cinese; Quello di potassio è usato in fotografi a; Una macchina fotografi ca della Canon; Le lucine... nei mirini fotografi ci; Quelli fotografi ci hanno i chiaroscuri invertiti; Cerca nelle Definizioni