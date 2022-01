La definizione e la soluzione di: I seguaci di un movimento popolare che sorse in Lombardia nell XI secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PATARINI

Significato/Curiosità : I seguaci di un movimento popolare che sorse in Lombardia nell XI secolo

Storia del cristianesimo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) montanismo, che sorse in Frigia tra il 151 e il 171, come conseguenza delle profezie di Montano; i suoi seguaci arrivarono a mettere in discussione la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

