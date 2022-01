La definizione e la soluzione di: Un secondo preparato anche con i calamari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : FRITTURA DI PESCE

Tapas (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) e il formaggio, o calde, con polpo e calamari fritti. L'origine deriva dall'antica usanza di coprire, in spagnolo tapar, i bicchieri di vino nelle taverne ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con secondo; preparato; anche; calamari; Nella Bibbia è il secondo genito di Giuseppe; Il secondo genito di Isacco; Si misura in metri al secondo per secondo ; Porta consiglio, secondo un popolare proverbio; Dedito e preparato alla guerra; Un caffè... preparato appositamente; preparato per l'uso; Molto preparato in una materia; Il movimento letterario cui aderì anche il Verga; Lo è anche il quarzo; anche una boema lo è; Non ha mosso neanche un __!; Molluschi cefalopodi simili ai calamari ; Cefalopodi preistorici simili ai calamari ; Le hanno polpi e calamari ; Animali come polpi e calamari ; Cerca nelle Definizioni