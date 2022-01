La definizione e la soluzione di: Relativo ad un ufficio pubblico che si occupa di rifornimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANNONARIO

Significato/Curiosità : Relativo ad un ufficio pubblico che si occupa di rifornimenti

Altre definizioni con relativo; ufficio; pubblico; occupa; rifornimenti; relativo al Polo Nord; Struttura o concetto relativo a una frase; relativo alle discipline di esercizio fisico; relativo all antica civiltà dei faraoni; Il lavoro da casa, anziché in ufficio ; Un ufficio dell ACI; C è l ufficio di quelli smarriti; Si dice di posto o ufficio senza il titolare; Gestisce l ordine pubblico ; Assicura l ordine pubblico ; Sono scroscianti se il pubblico è soddisfatto; pubblico ufficiale; Non preoccupa l incosciente; Il pneumatico di scorta che occupa meno posto; occupa Stati altrui; Con i Sassoni occupa rono la Britannia; Cerca nelle Definizioni