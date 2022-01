La definizione e la soluzione di: Precipita a contatto con l atmosfera terrestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : POLVERE METEORITICA

Significato/Curiosità : Precipita a contatto con l atmosfera terrestre

Cronologia dei voli spaziali effettuate nello spazio a partire dal primo oggetto costruito dall'uomo a raggiungere lo spazio esterno oltre l'atmosfera terrestre. In aggiunta, praticamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con precipita; contatto; atmosfera; terrestre; precipita rsi in aiuto; E caratterizzato da scarsissime precipita zioni; Arrivato velocemente, precipita tosi; Intensa precipita zione di breve durata; Possono essere a contatto ; Perdere il contatto ; Quelle a contatto non si vedono; Vende anche lenti a contatto e occhiali da Sole; Misura le variazioni di densità dell atmosfera ; La hit in cui Ghali dice Bella atmosfera ...; Diventa incandescente entrando nell atmosfera ; Stende la sua cappa grigia su molte città avvelenando l atmosfera ; Prefisso che vale terrestre ; Rappresentazione di una piccola porzione di superficie terrestre ; Che si riferisce al satellite terrestre ; La scienza che si occupa della crosta terrestre ; Cerca nelle Definizioni