La definizione e la soluzione di: Precede numerosi cognomi scozzesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAC

Significato/Curiosità : Precede numerosi cognomi scozzesi

Altre definizioni con precede; numerosi; cognomi; scozzesi; precede Scena del crimine nel titolo di una nota serie Tv; Può precede re signor nelle intestazioni delle lettere; precede il crepuscolo; precede Paulo in Brasile; Sono numerosi nel palàmito; I più numerosi cittadini del Salento; Dipinse Venezia in numerosi capolavori; Un disco che comprende numerosi brani musicali; Sta per figlio nei cognomi scozzesi; Entra in molti cognomi ; Sta per “figlio” nei cognomi scozzesi; Van e von nei nostri cognomi ; Sta per figlio nei cognomi scozzesi ; Sta per “figlio” nei cognomi scozzesi ; Il “de” degli scozzesi ; I canti dei bardi scozzesi ; Cerca nelle Definizioni