La definizione e la soluzione di: Potenti aerei con un motore centrale e due laterali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TRIREATTORI

Significato/Curiosità : Potenti aerei con un motore centrale e due laterali

Lockheed F-104 Starfighter (categoria aerei militari Lockheed Martin) Force (USAF) come caccia intercettore. Fu uno degli aerei della Century Series e fu in servizio con l'USAF dal 1958 fino al 1969, proseguendo la carriera ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con potenti; aerei; motore; centrale; laterali; Un crostaceo dalle potenti chele; Secondo un detto ne è dotata la stanza dei potenti ; È alto quello in cui stanno i potenti ; Punto più alto incontro fra potenti ; Piccoli aerei da diporto; Un dispositivo per il comando degli aerei da terra; Lo sono gli aerei militari invisibili; Il gruppo italo-francese che costruisce aerei ; La messa in moto d un motore ; Fu il principale promotore della Rivoluzione d ottobre; Lo urla il regista dopo motore ; Lo urla il regista dopo motore ; Città dell Anatolia centrale ; È grande e centrale nelle riviste; Hanno uno scafo centrale e due laterali; Un antica provincia della Francia centrale ; Le parti laterali ; Hanno uno scafo centrale e due laterali ; Il gioco con pallina e alette laterali ; Uno dei centrocampisti laterali nel calcio; Cerca nelle Definizioni