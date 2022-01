La definizione e la soluzione di: Si percorrono in pista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GIRI

Significato/Curiosità : Si percorrono in pista

Keirin (categoria Specialità del ciclismo su pista) ciclismo su pista nata in Giappone nel 1948. È una gara di velocità altamente spettacolare. I corridori, in genere da quattro a otto, percorrono alcuni giri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con percorrono; pista; La percorrono solo i mezzi pubblici; Lo percorrono gli sciatori più veloci; percorrono il giardino su una sola ruota; La percorrono i Francesi; Il sogno dell utopista ; Si fa intorno alla pista ; Si inanellano in pista ; pista urbana per biciclette;