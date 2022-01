La definizione e la soluzione di: Il pasticciere usa quella à poche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SAC

Significato/Curiosità : Il pasticciere usa quella a poche

Sac à poche La tasca da pasticciere o sac à poche /saka'p??/ è un utensile da cucina. Il corpo è formato da una sorta di sacchetto di forma triangolare la cui punta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

