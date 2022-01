La definizione e la soluzione di: Le Orobie sono in Lombardia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PREALPI

Significato/Curiosità : Le Orobie sono in Lombardia

Alpi e Prealpi Bergamasche (reindirizzamento da Orobie) Le Alpi e Prealpi Bergamasche (dette anche Orobie o Prealpi lombarde centrali) sono una sezione delle Alpi, poste a sud della catena principale alpina ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con orobie; sono; lombardia; sono pieni di pretese; sono numerosi nel palàmito; Lo sono fede, speranza e carità; Quella nera disono ra la fa-miglia; Quella Camonica è in lombardia ; Con Sondrio, in lombardia confina col Veneto; La Camonica è in lombardia ; Sire, l'antico autore di Gesta Federici I imperatoris in lombardia ; Cerca nelle Definizioni