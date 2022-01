La definizione e la soluzione di: Organizzazione senza fini di lucro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONG

Significato/Curiosità : Organizzazione senza fini di lucro

Organizzazione non a scopo di lucro Un'Organizzazione non a scopo di lucro, detta anche Organizzazione non profit (dall'inglese profit, cioè "profitto") o ente non profit, è un'Organizzazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

