La definizione e la soluzione di: Dà ordini al geom. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ING

Significato/Curiosità : Da ordini al geom

Altre definizioni con ordini; geom; Dànno ordini agli appartenenti alle cosche; Ospitano i membri degli ordini mendicanti; ordini da non discutere; Dà ordini alla “gang”; L arte dei giardinieri di potare in forme geom etriche; Un solido geom etrico; Figura geom etrica da avere sempre in auto; Particolare tipo di figura geom etrica con tre lati; Cerca nelle Definizioni