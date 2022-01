La definizione e la soluzione di: Onde elettriche che si producono per induzione in masse metalliche sottoposte a campi magnetici variabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : CORRENTI PARASSITE

Significato/Curiosità : Onde elettriche che si producono per induzione in masse metalliche sottoposte a campi magnetici variabili

Trasformatore (categoria Trasformatori elettrici) per distorsioni dei campi magnetici, distribuzione non uniforme delle correnti, correnti parassite indotte nelle masse metalliche vicine, denominate perdite ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

