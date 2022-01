La definizione e la soluzione di: Nell aglio e nel prezzemolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LO

Significato/Curiosità : Nell aglio e nel prezzemolo

Spaghetti aglio e olio scolare al dente e condire in una zuppiera con un soffritto di aglio, olio e peperoncino, infine completare il piatto con prezzemolo tritato. A piacere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con nell; aglio; prezzemolo; Il director nell agenzia di pubblicità; Un ammasso stellare nell Orsa Maggiore; Un soldato di terza linea nell a legione romana; I colore dello zero nell a roulette; Miserabile gaglio ffo; Si prende per sbaglio ; Armi a doppio taglio ; Un taglio nella giacca; Condimento milanese con prezzemolo , aglio e limone; Un condimento a base di prezzemolo ; Quello verde è una salsa piemontese al prezzemolo ; Con occhio, malocchio e prezzemolo in un film; Cerca nelle Definizioni