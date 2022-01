La definizione e la soluzione di: Macchina che genera energia elettrica a corrente continua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DINAMO

Significato/Curiosità : Macchina che genera energia elettrica a corrente continua

Macchina in corrente continua La Macchina in corrente continua (brevemente Macchina CC o Macchina DC, dall'inglese Direct Current) è stata la prima Macchina elettrica realizzata, ed ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

