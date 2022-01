La definizione e la soluzione di: In inverno... non è legale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORA

Significato/Curiosità : In inverno... non e legale

UTC+0 (sezione Azzorre e Groenlandia Est) solo in inverno come ora solare, e quelli che ne fanno uso solo in estate come ora legale. L'UTC corrisponde in teoria a una zona la cui longitudine è compresa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con inverno; legale; Blocca i passi d inverno ; Ricorre d inverno ; Fuma di più in inverno che in estate; Sono uguali in inverno ; Ricorda un illegale cartello; Il medico legale che battibecca con Montavano; Quella legale è posticipata; Quello legale cura gli interessi del minorenne; Cerca nelle Definizioni