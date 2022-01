La definizione e la soluzione di: Indica un ben definito gruppo umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ETNIA

Significato/Curiosità : Indica un ben definito gruppo umano

Genoma umano genoma umano, risulta che il più lungo gene umano per proteina è RBFOX1, lungo 2470 migliaia di basi. In tutto il genoma umano, considerando un gruppo revisionato ...

