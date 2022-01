La definizione e la soluzione di: Le hanno cigni e ibis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : II

Significato/Curiosità : Le hanno cigni e ibis

Uccelli acquatici spatole e altri - ma non aironi o ibis che sono stati spostati in un'altra classificazione) Pelecaniformi (pellicani e altri) Fenicotteri (ordina Phoenicopteriformes) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con hanno; cigni; ibis; I fratelli che hanno diretto Il grande Lebowski; hanno l economia sempre molto espansiva; hanno tutto per le mani; 10 Li hanno certi serpenti; Le hanno cigni e poiane; Cambiano cigni in tigri; Bianchi come i cigni ; Quello dei cigni è un balletto di Ciaikovskij; Quando non si esibis ce... è giù di corda; Coppia che si esibis ce; Si esibis ce alla frontiera; Esibis ce falsa cultura; Cerca nelle Definizioni